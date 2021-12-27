Николаевские спасатели провели рейд на ярмарке на Соборной площади

Инспекторы ГУ ГСЧС 26 декабря провели рейд на праздничной ярмарке, расположенной на площади Соборной в Николаеве.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Целью мероприятия стала проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения. Специалисты ГСЧС провели инструктаж продавцов торговых киосков по применению первоочередных действий в случае возникновения пожара и предоставили рекомендации по его предупреждению.

Отдельное внимание было уделено запрету использования газовых баллонов и открытого огня в деревянных сооружениях и местах с массовым пребыванием людей.

В ГУ ГСЧС отметили, что такие мероприятия планируется проводить в течение праздников, чтобы не допустить пожаров и несчастных случаев.

О выявленных нарушениях в ГУ ГСЧС не сообщали.