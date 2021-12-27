«Будет дисциплинировать работника и пассажира»: на «Николаевэлектротрансе» планируют закупить бодикамеры для контролеров

Директор КП «Николаевэлектротранс» Юрий Сметана рассказал о том, в следующем году предприятие планирует закупить камеры, которые будет крепиться на одежду котроллеров, отмечая, что такое решение поможет объективно разбираться в конфликтных ситуациях.

Об этом директор коммунального предприятия рассказал в ходе брифинга, передает корреспондент «Престпности.НЕТ».

— Мы каждый месяц проводим обучения для водителей трамваем и троллейбусов. Действительно это не нормально (агрессия со стороны водителей, - ПН). Потому что мы стараемся работать, чтобы к нам пришло как можно больше пассажиров. И один случай может негативно перечеркнуть предыдущий период работы. Но, как правило, нет свидетелей и камер. В новых троллейбусах очень удобно, там полностью система видеонаблюдения со звуком…В следующем году мы планируем закупить для наших котроллеров бодикамеры, так как есть много нареканий, когда сказал неправильно контролер, — заявил Юрий Сметана.

Он подчеркнул, что бодикамера будет дисциплинировать как работника, так и пассажира.

— Это для объективной ситуации, которая будет складываться, - добавили на «Николаевэлектротрансе».

Как известно, 9 марта начался конфликт во время движения троллейбуса, который двигался по маршруту №6 в направлении микрорайона «Северный» – одна из пассажирок начала спорить с водителем по поводу оплаты проезда. Как сообщалось ранее, когда троллейбус приехал на конечную остановку в «Северном» по улице Архитектора Старова, то в салон забежал мужчина и нанес водителю несколько ударов в голову. После нападения мужчина сел в автомобиль «ВАЗ» и скрылся с места происшествия. В этот же день сотрудники патрульной полиции его задержали.

Спустя некоторое время Юрий Д., которого водитель троллейбуса обвинила в избиении, рассказал свою версию событий, которая кардинально отличается от озвученной ранее.

По итогу суд оштрафовал на 850 гривен водителя троллейбуса за рукоприкладство к беременной пассажирке.