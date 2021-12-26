В Николаеве «новогодний кортеж» Деда Мороза разъезжал по городу

В католическое Рождество на улицах Николаева сказочный старик Дед Мороз, в сопровождении снеговика Олафа, поздравил горожан с новогодними праздниками.

Об этом пишет интернет-журнал NikLife.

Праздничные герои выбрали весьма необычный способ передвижения широкими николаевскими проспектами. Для своей поездки они выбрали автомобиль Toyota Camry Solara, украшенный снежинками.

После того, как они проехали по Центральному проспекту, персонажи заехали на главную пешеходную улицу Николаева.

«Пренебрегая правилами ПДД, они поздравляли горожан с праздниками, а снеговик Олаф здоровался за руку со всеми желающими», - говорится в сообщении.

Примечательно, для того, чтобы поздравить горожан с Наступающим, одного Деда Мороза оказалось недостаточно. На белоснежном Mercedes, из «новогоднего кортежа», по Соборной также разъезжали Дед Мороз со Снегурочкой. Они дарили не только праздничное настроение всем вокруг, но для детей, которые прогуливались в это время, в мешке у волшебного старика были припасены сладкие подарки.

Напомним, что к поздравлению горожан присоединились николаевские автолюбители. 19 декабря несколько автоклубов создали инсталляцию в виде новогодней елки с яркой иллюминацией. Также у основания новогодней «красавицы» расположилась надпись «2022» созданная из разнообразных марок автомобилей.