Двое николаевских депутатов защищают себя от COVID-19 ионизаторами, польза которых оспаривается учеными

На последних сессиях Николаевского городского совета двое депутатов решили себя обезопасить от COVID-19 личными ионными очистителями воздуха.

Об этом пишет интернет-журнал NikLife.

«К концу 2021 года, пандемия коронавируса, к сожалению, стала привычной составляющей жизни человека. Однако, бояться заболеть люди стали не намного меньше. Идентичные устройства NikLife в ходе последних сессий заметил на шее представителя «Нашего края» Сергея Кантора и депутата от «ОПЗЖ» Александра Медведева», - сказано в сообщении журнала.

Речь идет о MyION – портативных изделиях Zepter, которые можно приобрести за 4,5 тысяч гривен. Их создатели уверяют, что они в первую очередь обеспечивают ионизацию и очистку воздуха в радиусе 1,5 метра, таким образом создавая максимальную защиту от COVID-19.

«Маски эффективны, пока мы их носим, но они становятся бесполезными, когда мы их снимаем, чтобы принимать пищу, попить, заниматься спортом или во время косметических и стоматологических процедур и т.д. Портативный очиститель — идеальное устройство на передовой защиты от вирусов на все случаи жизни», – говорится в рекламе.

Однако, многими экспертами эффективность таких изобретений ставится под большое сомнение. В США, например, производителям подобных очистителей воздуха запрещено рекламировать свои устройства как товары для здоровья — их свойства не доказаны крупными исследованиями, только исследованиями самих разработчиков.

При этом, западные ученые говорят, что эти аппараты не способны выдержать первую линию защиты от каких-либо болезней. По их мнению, если ионизированный воздух и оказывает на человека положительное влияние, то это влияние — плацебо. Кроме того, ионизатор в активном процессе заряжает все частицы. Так, ионизированный воздух является, наоборот, активным распространителем инфекций – при наличие в ионизированном помещении вирусов или зараженного человека, вероятность заражения здоровых людей увеличивается.

Анализ 23 исследований, опубликованных с 1933 по 1993 годы, доказывает, что отрицательно заряженные ионы не улучшают респираторную функцию испытуемых и не облегчают астматические симптомы. Более того, эти эксперименты не подтвердили и вреда от воздействия положительно заряженных ионов на органы дыхания.

Что же касается борьбы с COVID-19, – в основном их считают бесполезными из-за того, что заражение коронавирусом происходит от человека к человеку, а не по воздуху.

Но, стоит признать, что в интернете есть и достаточно статей, которые рассказывают о пользе ионизации воздуха при распространении коронавируса. Согласно таким данным, ионы способны вызывать химическую реакцию в клеточной мембране, что приводит к тому, что оставшиеся вирусы становятся неактивными. При этом, исследование, проведённое японскими учёными в 2008 году, доказало положительное влияние анионов на функции сердца и лёгких.