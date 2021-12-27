Великобритания готовит план по эвакуации военных из Украины на случай вторжения РФ, - СМИ

Великобритания готовит план по эвакуации своих военных из Украины на случай нового вторжения России.

Об этом сообщает Express со ссылкой на свои источники в британской армии.

По данным журналистов, командование армий должно провести «полный обзор» инструкторской миссии Orbital, чтобы гарантировать, что весь британский персонал может быть безопасно выведен, если Россия пойдет на вторжение.

В издании отмечают, что большинство британских военных расположены в Яворове Львовской области. При вторжении России они, как и штабные британские офицеры в Киеве, выдвинуться к польской границе. Британские моряки, которые базировались в Одессе, уже отбыли на родину для празднования Рождества.

По данным издания, принимать решение об эвакуации будет командующий объединенными операциями генерал-лейтенант Чарльз Стиклэнд. Сотрудники его штаб-квартиры в Нортвуде мониторят ситуацию на рождественские праздники и будут передавать ему обновления дважды в день.

«Он будет внимательно следить, чтобы оценить влияние любого вторжения на способность вывести наши войска – он не может позволить им оказаться там в ловушке», – сказал изданию источник из британской армии.

Напомним, Министерство обороны США работает над планом предоставления Украине разведывательных данных, которые помогут быстрее реагировать на вероятное российское вторжение.