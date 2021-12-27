Минсоцполитики признал груз из Нидерландов для Николаевщины гуманитарным – спецкровати и одежду скоро доставят в COVID-больницы

Министерство социальной политики признало груз №47 для николаевских больниц, где лечат коронавирусных больных, гуманитарным. Вскоре груз будет доставлен в лечебные учреждения области.

Об этом сообщил советник главы Николаевского облсовета Михаил Трофанюк.

Как известно, речь идет о больничных кроватях на колесах, детских манежах, кроватных матрасах, одежде, тележках, детских автокреслах, креслах для унитаза, креслах для душа, шкафов для лекарств, стойках для чистки помещений, инвалидных колясках, ходунках и спецстульях.

«41 функциональная кровать и другой больничный инвентарь в ближайшее время будут доставлены в лечебные учреждения области согласно плану распределения. Кроме того, груз содержит значительное количество теплой одежды и обуви, собранных жителями Нидерландов, узнавших о формировании гуманитарной помощи нашему региону. Эти вещи также будут распределены среди тех, кому они нужны», - написал Трофанюк.

Также он отметил, что сбор этого груза, его доставка и максимально быстрое документальное оформление стало возможным благодаря работе главы областного совета Анны Замазеевой.

Кроме этого он поблагодарил голландского волонтера Боба Вуда, который уже много раз участвовал в организации гуманитарной помощи для Украины.

Ранее сообщалось, что по инициативе Замазеевой COVID-больницы Николаевщины получили гумпомощь из Нидерландов.