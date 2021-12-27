За сутки в Николаевской области зафиксировали 42 случая коронавируса – выздоровело 96 человек

По состоянию на 27 декабря в Николаевской области выявлено 42 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

По состоянию на 27 декабря 2021 года из всех 114 966 (+42) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 68404 (+25);

Первомайск – 6608 (+10);

Южноукраинск – 3687 (+1);

Вознесенск – 2625;

Очаков – 1843 (+1).

На других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 5 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2982 (+1) работника учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

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Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 96, всего – 108461.

Умерло от последствий COVID-19 – 3255, в сутки – 3.

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Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 27.12.2021 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 590 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

В заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 46 больных;

- городская больница №3 Николаева – 67 больных и 21 человек с подозрением;

- городская больница №5 Николаева – 37 больных и 7 человек с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 25 больных и 23 человека с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 26 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 45 больных;

В заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 26 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 32 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 17 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 11 больных;

- Доманевская многопрофильная больница – 9 больных и 5 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 16 больных;

- Новобугская центральная районная больница – 36 больных и 1 человек с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 37 больных и 2 человека с подозрением;

- Снегиревская городская больница – 14 больных;

- городская детская больница №2 г.Николаева – 4 больных и 24 человека с подозрением;

- городская больница №1 г. Николаева – 53 больных;

- роддом №1 Николаева – 5 больных и 1 человек с подозрением.

Напомним, на последних сессиях Николаевского городского совета двое депутатов решили себя обезопасить от COVID-19 личными ионными очистителями воздуха.