Вице-президент США об агрессии России в отношении Украины: «Мы готовы применить невиданные санкции»

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Штаты предупредили президента РФ Владимира Путина о готовности применить «невиданные санкции» против России, если он начнет новую агрессию против Украины.

Об этом она сказала в интервью CBS News.

На вопрос журналистки о том, что в Белом доме думают о вероятности «горячей войны» в Европе в ближайшее время, Камала Гаррис ответила, что администрация готова применить

«Президент, как вам известно, недавно имел виртуальную встречу с Путиным, и мы очень четко заявили, что Россия не должна посягать на суверенитет Украины, что мы должны отстаивать, и отстаиваем её территориальную целостность. Мы сотрудничаем с союзниками в этом вопросе, и очень четко дали понять, что готовы применить невиданные санкции», – заявила Камала Гаррис.

Она не дала четкого ответа на уточнение, идет ли речь о санкциях против Владимира Путина лично, отметив только, что ему об этом сказали очень прямо и что переговоры ведутся напрямую, а также ведется постоянная коммуникация с союзниками.

Интервьюер отметила, что санкции США до сих пор были карательными, а не превентивными и еще не останавливали Путина.

«Повторюсь, что санкции, о которых мы говорим – это то, чего мы до сих пор не делали», – ответила Гаррис.

Напомним, США готовы провести переговоры с Россией в январе. Конкретная дата и место переговоров пока не определены.