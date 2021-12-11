На Николаевщине за сутки проверили 145 объектов на предмет карантинных нарушений – по итогу составили 8 протоколов

За 26 декабря в Николаевской области проверили 145 объектов на предмет выявления нарушителей карантинных ограничений.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Рабочие группы посетили 125 заведений торговли продовольственными и непродовольственными товарами, 8 заведений общественного питания, 3 агропродовольственных рынка, 2 аптеки/оптики, 3 салона красоты/парикмахерской и 4 других.

По результатам проверок инспекторы выявили 8 объектов, работавших с нарушениями, сооветственно составили 8 административных протоколов и предоставили 2 предписания.

«Эти рабочие группы созданы органами местного самоуправления, с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы, Национальной полиции Украины для проверки субъектов хозяйствования всех форм собственности по соблюдению ими профилактических, противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, создания условий для мытья и антисептической обработки рук. На территории Николаевщины создано и работает 29 таких групп», - сказано в сообщении.

Напомним, по состоянию на 27 декабря в Николаевской области выявлено 42 новых подтвержденных случая COVID-19.