Талибы распустили две избирательные комиссии министерства Афганистана и запретили женщинам путешествовать без мужчины

Захватившая власть в Афганистане группировка «Талибан» распустила две избирательные комиссии и министерства Афганистана, а также запретила женщинам путешествовать без сопровождения близкого родственника-мужа.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Талибы объявили о роспуске Независимой избирательной комиссии и Независимой комиссии по избирательным жалобам. Эти комиссии выполняли административные функции и следили за выборами в Афганистане.

Впрочем, по мнению талибы, в нынешней ситуации в Афганистане такие институты «не нужны». Заместитель представителя правительства талибов Билал Карими заявил, что в случае необходимости в этих комиссиях в будущем их могут восстановить.

Карими также объявил о закрытии Министерства мира и Министерства по парламентским делам Афганистана. Причина та же: талибы не видят нужды в них при «нынешней структуре правительства».

В сентябре Талибан также закрыл Министерство по делам женщин. Вместо него открыли ведомство морали и предотвращение пороков, уже существовавших в Афганистане до прихода талибов к власти в 1990-х годах.

Оно следило за соблюдением строгой системы шариата по средневековому образцу, что предполагает, в частности, значительные нарушения прав женщин.

На фоне последних нововведений это министерство ограничило права афганок. В частности, женщинам запретили путешествовать машиной дальше 72 километров без сопровождения близкого родственника-мужа. Также владельцам транспортных средств приказали не подвозить женщин, не покрывающих голову.

Напомним, в Афганистане боевики движения «Талибан» запретил водителям автомобилей слушать музыку во время поездок и подвозить женщин, на которых не надет хиджаб.