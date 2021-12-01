Подводя итоги и делая выводы: чем николаевским депутатам запомнился уходящий 2021 год

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27.12.2021 15:03

https://niklife.com.ua/politics/73240?fbclid=IwAR3OiFyArs8dJaY3OF3mLfPSW6ztwpMI6IkaUXA81uR97NGgoqHUxx1DtnA

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