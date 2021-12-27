«Неформальное образование» – это путь в высшую школу, который начинается сегодня

Если Вы оканчиваете учебное заведение и получаете диплом квалифицированного рабочего или младшего бакалавра зимой, а набор на следующую образовательную ступень начинается только летом, – вы имеете полное право сократить до 6 месяцев, срок обучения, пройдя курс неформального образования в интересующем вас учебном заведении и по интересующей специальности.

Такая модель интересна, также, для любого абитуриента, желающего, в следующем году, поступать в вуз.

К этому выводу пришли специалисты Международного классического университета имени Пилипа Орлика на методической конференции.

Важным решением конференции стало утверждение программы: «Неформальное образование в Университете имени Пилипа Орлика».

Изменения в жизни общества, пандемия, развитие интернет-технологий, а также – нововведения в образовательной системе, – оказывают влияние на вузы в сторону изменений программ обучения на более удобные и актуальные.

Что такое «Неформальное образование»?

Неформальное образование – это тип обучения, который ориентирован на формирование знаний и навыков, вне традиционных учебных условий. Оно может быть в любой форме: индивидуальной – на профильных предприятиях или коллективной – на различных тренингах, курсах, семинарах, по окончанию которых каждому участнику выдается документ, подтверждающий дополнительное повышение знаний – сертификат.

Преподаватели Университета имени Пилипа Орлика и представители совета работодателей, – совместно разработали программы для такого обучения. Здесь, как посещение традиционных лекций, семинаров, так и серии практических тренингов, мастер-классов, интенсивы по обучению эффективным кейсам, марафоны, онлайн-конференции по каждой университетской специальности.

По программе «Неформальное образование» сегодня уже обучаются студенты и абитуриенты университета по направлениям: экономика, журналистика, право, гостинично-ресторанный бизнес, туризм, финансы и банковское дело, психология, охрана здоровья и многим другим.

Важно, что программа «Неформальное образование» дает возможность будущему абитуриенту сократить срок обучения, при поступлении на любую специальность, на полгода.

Актуальна эта программа для студентов университетов и колледжей.

В 2022 году программы неформального обучения начнут работать в университете по всем специальностям с 1 февраля.

В Университете Пилипа Орлика обучение, на образовательном уровне младший бакалавр, осуществляется по таким специальностям:

фармация, промышленная фармация;

право;

компьютерная инженерия;

журналистика;

гостинично-ресторанное дело;

геодезия и землеустройство;

финансы, банковское дело и страхование;

учет и налогообложение;

маркетинг;

предпринимательство, торговля и биржевая деятельность;

медсестринство

Специальности программы бакалавр:

Транспортные технологии (автомобильный транспорт)

Технологии медицинской диагностики и лечения

Финансы, банковское дело и страхование

Психология

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Компьютерная инженерия

Дошкольное образование

Начальное образование

Медсестринство

Журналистика

Фармация, промышленная фармация

Туризм

Право.

Детальную информацию можно получить в университете: г. Николаев, ул. Котельная, 2, телефон 050-394-72-87, 0935120012, 0501985893 (viber), сайт mku.edu.ua

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