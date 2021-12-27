«Неформальное образование» – это путь в высшую школу, который начинается сегодня

Если Вы оканчиваете учебное заведение и получаете диплом квалифицированного рабочего или младшего бакалавра зимой, а набор на следующую образовательную ступень начинается только летом, – вы имеете полное право сократить до 6 месяцев, срок обучения, пройдя курс неформального образования в интересующем вас учебном заведении и по интересующей специальности.
Такая модель интересна, также, для любого абитуриента, желающего, в следующем году, поступать в вуз.
К этому выводу пришли специалисты Международного классического университета имени Пилипа Орлика на методической конференции.
Важным решением конференции стало утверждение программы: «Неформальное образование в Университете имени Пилипа Орлика».
Изменения в жизни общества, пандемия, развитие интернет-технологий, а также – нововведения в образовательной системе, – оказывают влияние на вузы в сторону изменений программ обучения на более удобные и актуальные.
Что такое «Неформальное образование»?
Неформальное образование – это тип обучения, который ориентирован на формирование знаний и навыков, вне традиционных учебных условий. Оно может быть в любой форме: индивидуальной – на профильных предприятиях или коллективной – на различных тренингах, курсах, семинарах, по окончанию которых каждому участнику выдается документ, подтверждающий дополнительное повышение знаний – сертификат.
Преподаватели Университета имени Пилипа Орлика и представители совета работодателей, – совместно разработали программы для такого обучения. Здесь, как посещение традиционных лекций, семинаров, так и серии практических тренингов, мастер-классов, интенсивы по обучению эффективным кейсам, марафоны, онлайн-конференции по каждой университетской специальности.
По программе «Неформальное образование» сегодня уже обучаются студенты и абитуриенты университета по направлениям: экономика, журналистика, право, гостинично-ресторанный бизнес, туризм, финансы и банковское дело, психология, охрана здоровья и многим другим.
Важно, что программа «Неформальное образование» дает возможность будущему абитуриенту сократить срок обучения, при поступлении на любую специальность, на полгода.
Актуальна эта программа для студентов университетов и колледжей.
В 2022 году программы неформального обучения начнут работать в университете по всем специальностям с 1 февраля.
В Университете Пилипа Орлика обучение, на образовательном уровне младший бакалавр, осуществляется по таким специальностям:
фармация, промышленная фармация;
право;
компьютерная инженерия;
журналистика;
гостинично-ресторанное дело;
геодезия и землеустройство;
финансы, банковское дело и страхование;
учет и налогообложение;
маркетинг;
предпринимательство, торговля и биржевая деятельность;
медсестринство
Специальности программы бакалавр:
Транспортные технологии (автомобильный транспорт)
Технологии медицинской диагностики и лечения
Финансы, банковское дело и страхование
Психология
Физическая терапия, эрготерапия
Гостинично-ресторанное дело
Геодезия и землеустройство
Компьютерная инженерия
Дошкольное образование
Начальное образование
Медсестринство
Журналистика
Фармация, промышленная фармация
Туризм
Право.
Детальную информацию можно получить в университете: г. Николаев, ул. Котельная, 2, телефон 050-394-72-87, 0935120012, 0501985893 (viber), сайт mku.edu.ua
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