Для Николаевского рыбоохранного патруля закупили квадрокоптер – он позволит сэкономить время на обследование территорий

Для Управления государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины в Николаевской области закупили квадрокоптер.

Об этом сообщают на странице управления в Facebook.

Вручение аппарата состоялось 24 декабря. Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Георгий Решетилов отметил, что дрон поможет оперативно реагировать на вызовы.

«Сохранение природных ресурсов является приоритетным направлением деятельности облгосадминистрации, поэтому приобретенный квадрокоптер будет служить для служебных нужд инспекторов, оперативного реагирования в рыбоохранной деятельности и улучшения материально – технической базы рыбпатруля», - комментирует Георгий Решетилов.

Устройство будет использоваться для мониторинга рыбохозяйственных водных объектов на дальних дистанциях, что позволит своевременно и быстро выявлять и задерживать правонарушителей.

Отмечается, что аппарат купили по инициативе главы постоянной комиссии по вопросам экологии, охраны окружающей среды, рационального природопользования, туризма и рекреации Николаевского областного совета Аллы Ряжских главы управления экологии и природных ресурсов Николаевской облгосадминистрации Александры Ефименко.

«Большинство правоохранительных органов уже пользуются новейшими технологиями и беспилотными летательными аппаратами, поэтому была выделена субвенция на приобретение квадрокоптера для Николаевского рыбоохранного патруля, что действительно может изменить подходы по защите и сохранении водных биоресурсов Николаевщины», - отметила Алла Ряжких.

Начальник управления Евгений Мищенко отметил, что инспекторы смогут более эффективно выполнять задачи, возложенные на рыбоохранный патруль.

«Водные объекты Николаевщины имеют большую площадь, поэтому для их охраны необходимо привлекать большое количество ресурса как человеческого, так и материально-технического. Квадрокоптер позволит снизить нагрузку на инспекторов и сэкономить время, которое тратится на обследование подчиненных территорий», - пояснил Евгений Мищенко.

Напомним, в Николаев привезли передвижную лабораторию для исследований окружающей среды.