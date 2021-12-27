В Харькове из авто выстроили масштабного рождественского ангела

В Харькове прошел флешмоб, в ходе которого автолюбители создали огромную фигуру в виде рождественского ангела, используя свои машины.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Типичное ХТЗ».

По информации источника, мероприятие состоялась вечером 26 декабря. Водители на своих авто собрались на парковке перед стадионом «Металлист» и выстроили машины в виде рождественского ангела.

Для того чтобы на фото, сделанном с высоты птичьего полета, «ангел» светился, в автомобилях включили фары. Некоторые из машин были украшены новогодними гирляндами.

Отмечается, что в прошлом году, 25 декабря, харьковские водители установили рекорд, выстроив 1065 машин в виде новогодней ёлке на парковке возле стадиона «Металлист».

Напомним, в Одесской области из монет создали 3-метровую елку, которую внесли в Книгу рекордов.