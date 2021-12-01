Китайские ученые разработали искусственного «прокурора» - он различает восемь основных преступлений

Китайские ученые заявили о разработке искусственного интеллекта, который может предъявить обвинение человеку с точностью 97% на основе описания его дела.

Об этом пишет South China Morning Post.

Технология была создана в лаборатории Китайской академии наук. По словам ученых, «прокурор» умеет идентифицировать восемь распространенных преступлений. Это, в частности, мошенничество с кредитными картами, азартные игры, опасное вождение, умышленное нанесение травм, препятствование исполнению служебных обязанностей, кража, мошенничество и так далее.

Разработчики утверждают, что в дальнейшем цифровой прокурор сможет выносить обвинения и по менее распространенным статьям.

Исследователи говорят, что их изобретение поможет снизить повседневную нагрузку на прокуроров и позволит им сосредоточиться на более сложных делах.

Новая технология, как сообщается, уже протестирована в народной прокуратуре района Пудун в Шанхае.

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