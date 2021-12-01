«Можно ноги выломать»: Жительница Николаева требует отремонтировать тротуар по проспекту Мира

Жительница Николаева жалуется на состояние тротуара по проспекту Мира между улицами Парковая и Южная.

Об этом она написала в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Тротуар пролегает перед Колледжем экономики и пищевых технологий и Николаевским колледжем бизнеса и права.

«У меня вопрос: как можно передвигаться этим отрезком тротуара в непогоду? (там и в хорошую погоду можно ноги выломать) И это при том, что этот отрезок тротуара находится в непосредственной близости от двух колледжей, остановки общественного транспорта и двух пешеходных переходов. Требую поставить этот отрезок тротуара в очередь на ремонт в следующем году», - написала Катерина Жданова.

Напомним, как николаевцы пожаловались на состояние тротуара в Ингульском районе, ремонт которого просят 3,5 года.