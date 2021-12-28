Арахамия анонсировал приезд и.о. министра экологии – он хочет встретиться с представителями НГЗ, активистами и общественностью

Народный депутат Украины, глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что в Николаев намерен приехать исполняющий обязанности министра экологии Руслан Стрелец – он хочет обсудить ситуацию вокруг Николаевского глиноземного завода.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Нардеп сообщил, что в Раде приняли ряд мер по урегулированию ситуации с экологией в стране – увеличили налоги на эковыбросы, средства будут идти в целевой фонд по улучшению экологической ситуации. Также обязали предприятия внедрять новые технологии переработки.

В контексте НГЗ Арахамия сообщил о визите и.о. министра экологии в Николаев.

— У нас в министерстве экологии ротация, у нас там есть исполняющий обязанности Стрелец, мы с ним договорились о том, что после новогодних праздников он приедет сюда, пообщается, встретится с громадой, с активистами, с представителями ОГА, с экоинспекцией, с представителями завода, я думаю, мы прямо так, в режиме живого совещания решим эту проблему, - сказал Арахамия.

В то же время, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что оценивать влияние шлама на население будут в Министерстве здравоохранения – в ведомство уже обратился по этому поводу глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким. Помимо этого, с Замазеевой связался новый руководитель НГЗ Штефан Цохлинг, который заявил о готовности сотрудничать.

— Минэкологии переадресовали этот вопрос по оценке шлама на Министерство здравоохранения. Сейчас письмо за подписью главы ОГА ушло в Минздрав, мы попросили предоставить оценку влияния. После той скандальной комиссии со мной связался новый президент НГЗ по проведению диалога, как себе видит область дальше сотрудничество. У них есть намеренье использовать дальше шлам в бизнесе, они говорят, что выполнят все условия, которые будут перед ними поставлены, готовы к социальной нагрузке, и они хотят масштабироваться и расширяться, поэтому они заинтересованы в урегулировании всех претензий, которые есть в их адрес, - рассказала Замазеева.

Отметим, ранее на заводе заявили, что готовы заняться рекультивацией шламовых полей, но для этого им надо построить пруд-накопитель. Для строительства пруда необходимо получить Оценку влияния на окружающую среду от Минэкологии, которую они якобы получить не могут из-за судебных процессов. При этом, напомним, Николаевский апелляционный суд во вторник, 14 декабря, удовлетворил жалобу адвокатов «Николаевского глиноземного завода» и отменил решение Заводского районного суда о взыскании с завода 9,2 миллиарда гривен в пользу ОО «Стоп Шлам».

Напомним, ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что городской бюджет выплачивает структурам, относящимся к владельцу Николаевского глиноземного завода, российскому олигарху Олегу Дерипаске, больше денег, чем завод тратит на «социальные проекты» для города.