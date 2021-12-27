Заготовленные плакаты, баннеры и фальшивые доллары: В Киеве несколько десятков пенсионеров устроили пикет у здания «1+1»

В понедельник, 27 декабря, в Киеве возле офиса телекомпании «1+1» несколько десятков человек, большинство из которых были преимущественно пенсионного возраста, устроили пикет, митингуя против «антиконституционных» действий Президента Зеленского по отношению к СМИ.

Об этом сообщает Telegram-канал KlymenkoTime.

Собравшиеся заявили, что они вышли в поддержку свободы слова в Украине и против информполитики телеканала. На акции звучали укоры в адрес «Плюсов» из-за медийной поддержки Владимира Зеленского.

В руках участники держали плакаты, которые были выполнены одним и тем же шрифтом, несколько полновесных баннеров, которые были заранее изготовлены в типографии, и фальшивые купюры долларов США.

Также звучали призывы бойкота, а сам телеканал обвиняли в «гибридной войне» против Украины.

«Также участники требовали, чтобы к ним вышли представители телеканала. Требовали извинений перед народом и призывали уволиться. В итоге к пикету и вышла журналистка и оператор. Они общались с участниками протеста, было несколько перепалок», - говорится в сообщении.

Один из участников в комментарии журналистке канала заявил, что когда он станет монархом, то расформирует телдеканалы, газеты и журналы: «Черный список конкретный».

Второй учасник заявил, что журналисты ничего не сделали, чтобы в Украине была 1-я поправка Конституции. Вероятно, он имел ввиду Конституцию США, в первой поправке к которой шла речь в том числе и о свободе слова.

Закончилась акция забрасыванием офиса фальшивыми долларами.

Напомним, 1 декабря в Киеве на Майдане Независимости митинговали сторонники Порошенко, требуя отставки главы Офиса Президента Андрея Ермака.