Средняя зарплата по ГП «Зоря»-«Машпроект» составляет 13 тысяч 750 гривен, – Алексей Жуковец

Средняя заработная плата по ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» составила 13 тысяч 750 гривен. Уровень зарплаты этого ГП – выше средней з/п по машиностроительной отрасли Украины.

Об этом в интервью «Преступности.НЕТ» рассказал генеральный директор ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» Алексей Жуковец.

– Мы выполняем условия коллективного договора. К сожалению, существенного прорыва мы пока не достигли. По состоянию на конец года средняя заработная плата по предприятию составила 13 тысяч 750 гривен. Это выше средней з/п по машиностроительной отрасли Украины, но ниже средней заработной платы в промышленной отрасли страны. С 1 декабря мы повысили заработную плату на 10% и в дальнейшем планируем работать в этом направлении.