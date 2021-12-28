Николаевский университет провел костюмированный мюзикл-бал для студентов, их родителей и преподавателей

В комплексе Университета имени Пилипа Орлика прошло феерическое новогоднее представление, подготовленное студентами, учениками школы «Гипанис-ЭОС» и воспитанниками детского сада «Гранд-Гипанис».

Об этом сообщает пресс-служба университета.

Юные, талантливые и совершенно очаровательные артисты рассказали историю Золушки, историю любви, у которой нет срока давности.

Веселый, зажигательный и, в то же время, трогательный спектакль перевернул взгляд присутствующих на студенческую самодеятельность!

«Сколько органики в образах: сочетание изыска настоящего бала и сатиры в каждом из персонажей. Невероятные постановки и яркие костюмы, которые возвращают в эпоху тогдашней роскоши в современной трактовке. Студенты Университета имени Пилипа Орлика по-настоящему умеют удивлять. Начиная от актёрской игры, уровня вокала, импровизации на сцене, искренности и своеобразия в трактовке образа каждого героя», - говорится в сообщении.

Уникальный текст написан руководителем театрального коллектива университета Л. Лизгуновой в стихотворной форме на родном украинском языке, со вкусом и, свойственным жителям Николаева, диалектом.

Стоит отметить, что мюзикл был вольной интерпретацией книги Шарля Перо, хотя и максимально приближенной к оригинальному сюжету. Несмотря на шутливый тон, постановщикам удалось передать настроение и посыл, которые заложил в сказку писатель.

В мюзикле играли не профессиональные актеры, а будущие юристы, финансисты, журналисты, представители множества других «земных профессий»... Столько вдохновения и энергии вложено в творческий перформанс, сделанный с любовью и трепетом к зрителю.

Творческий коллектив университета надеется, что студенческий спектакль станет прекрасным новогодним поздравлением жителям Николаева.

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