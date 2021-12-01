Выполнено своевременно и качественно: Нардеп Пасечный осмотрел отремонтированную дорогу на своем округе, на которую привлек ₴2,5 миллиона субвенции

В Заводском районе Николаева за средства государственной субвенции отремонтировали дорогу по улице Январева, которая не ремонтировалась несколько десяток лет. 2,5 миллиона гривен субвенции привлек народный депутат по 127-му округу Александр Пасечный.

Нардеп осмотрел отремонтированную дорогу, о чем написал в Facebook.

По его словам, участок дороги между улицами 7-я Поперечная и Мореходная по Январева протяженностью более 1550 квадратных метров не ремонтировался 30 лет и был разбит вдребезги.

«К сожалению, ее капитальный ремонт за счет николаевского городского бюджета было осуществить нереально. Ко мне, как к народному депутату по 127-му округу, обратились жители близлежащих территорий и администрация Заводского района с просьбой содействовать выделению средств государственной субвенции на ремонт дороги. Радует, что задуманное совершается. Благодаря моим ходатайствам выделено более 2,5 миллионов гривен на восстановление, а фактически новое строительство этой дороги. Имею такую ​​привычку лично удостоверяться в целевом освоении государственных средств. Убедился, что работы выполнены своевременно и качественно», - отметил политик.

Александр Пасечный сообщил, что на этом участке полностью восстановлено асфальтобетонное покрытие тротуара, устроено покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, установлены чугунные люки и бортовые камни, осуществлено устройство дорожных корыт, проведены и другие работы. Дорога отремонтирована на основании Постановления Кабинета министров от 28 октября 2021 года №1337.

«Приятно, что первый заместитель главы Администрации Заводского района Анатолий Яковина поблагодарил за участие в решении городских вопросов. На самом деле мы вместе неоднократно осматривали территорию района на предмет его благоустройства и обустройства. Сейчас есть возможность на средства государственной субвенции построить четыре большие детские и спортивные площадки в микрорайоне Намыв. Проектная документация разработана, средства субвенции выделены. Выразил благодарность за отремонтированную дорогу и Амар Хариз, председатель объединения совладельцев многоэтажных домов по адресу: улице Январева, 28. Мы обсудили с ним и другие вопросы, требующие решения. Посоветовал включаться в программу энергосбережения и другие программы, которые в большей степени может профинансировать город», - добавил Александр Пасечный.

Также он отметил, что вместе со своим помощником Игорем Кликовым и первым замглавы Заводской администрации Анатолием Яковиной отсмотрели и ход строительства детской площадки по адресу улице Мореходная, 7. Работы продолжаются согласно графику, поэтому все будет осуществлено вовремя.

«Еще раз убеждаюсь, - если есть конструктивный диалог и понимание между представителями разных ветвей власти, тогда будет и результат. Итого работаем на результат!» - считает нардеп.

Александр Пасечный напомнил, что данная сделанная дорога находится возле дома № 30 по улице Георгия Гонгадзе. Данный дом был аварийным, и по его инициативе в начале 2020 года было проведено собрание жителей дома и предприняты активные действия по ремонтным работам. Нардеп поблагодарил городские власти за то, что удалось организовать процесс и работы по ремонту дома были выполнены.

Напомним, нардеп Пасечный предложил разработать программу по развитию спорта в районах и ОТГ.