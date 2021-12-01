Участники боевых действий из Николаевщины получили 24 сертификата на жилье

Во вторник, 28 декабря, в Николаевской областной государственной администрации участникам боевых действий вручили 24 сертификата на покупку жилья.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

9 квартир были приобретены за счет средств областного и городского бюджетов, а 15 за счет средств государственного бюджета. Сертификаты вручили глава Николаевской ОГА Виталий Ким и секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько.

По словам главы ОГА, с Министерством обороны идет плодотворное сотрудничество по дальнейшей покупке квартир для военных.

«Сейчас работаем с Министерством обороны по покупке квартир в Николаевской области для военных. Это от 100 до 300 квартир. Постараемся получить максимальное количество. Также вместе с городом разрабатываем программу для военных по обеспечению жильем. Мы понимаем, что по НДФЛ военные платят очень много, часть этого НДФЛ должна им возвращаться, поэтому работаем в этом направлении», – сказал глава области.

Напомним, Николаевскому областному и городскому советам выделили, в общем, 16,4 миллиона гривен на приобретение жилья участникам антитеррористической операции.