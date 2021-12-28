Под Офис президента вышли украинцы, которые требовали настоящей деолигархизации и отказа от сотрудничества с МВФ

Во вторник, 28 декабря, под Офисом президента протестовали против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Об этом пишут «Украинские новости».

Митингующих не пустили в Офис президента, поэтому они перекрыли Банковую. Украинцы, кроме отказа от сотрудничества с МВФ, требовали от президента Владимира Зеленского настоящей деолигархизации. Они заявляли, что «возмущены поведением действующей власти, которая не выполнила предвыборные обещания, в частности, не смогла обеспечить новое качество политики и достойную жизнь для каждого украинца». Они считают, что за 2,5 года Украина «под руководством Международного валютного фонда окончательно попала в капкан олигархов».

«Регулярные кредитные ссуды ежедневно ухудшают внешнее и внутреннее политическое, социальное, финансовое положение Украины, а рекомендации МВФ приобретают формат откровенного шантажа», - заявили протестующие.

Протестующие считают, что власть и лично президент Зеленский проводят «антинародную политику».

Митингующие выдвинули ряд требований к президенту и власти в целом:

- ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов, прекратить продажу стратегически важных объектов экономики,

- раскрыть содержание кредитных соглашений с МВФ и другими международными финансовыми организациями, которые, по мнению протестующих, «представляют прямую угрозу существованию государства»,

- свернуть экономические реформы, продвигаемые МВФ, поскольку те, по мнению участников акции, «превращают обычных людей в нищих». Речь идет об отмене рынка природного газа и электрической энергии с одновременным установлением экономически обоснованных тарифов не только на электроэнергию и свет, но и на услуги таких монополистов как облэнерго, облгазы, Укрзализныця, и так далее.

Как известно, Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект Президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале. Напомним, что после принятого закона о деолигархизации Зеленский заверил, что в Украине олигархической ветви власти больше не будет. Уже 5 ноября Президент неотложно подписал этот Закон. 24 ноября Кабмин утвердил план борьбы с олигархам.