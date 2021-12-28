Во Львове на туристический маршрут выпустили паровоз, который будет ходить в новогодние праздники

«Львовская железная дорога» выпустила на маршрут Львов – Брюховичи паровоз с двумя пассажирскими вагонами.

Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

Паровоз будет курсировать 1, 2, 3, 8 и 9 января. Поезд будет отправляться в 12:35 и 15:00 и прибывать в Брюховичи в 13:00 и 15:25. Стоимость билета составляет 40-54 гривны.

Брюховичи называют одним из лучших мест отдыха возле Львова, которое всегда считалось «зелеными легкими» города. Здесь есть развитая рекреационная зона: санаторий, гостиницы и рестораны, спортивные площадки и два озера.

Напомним, ранее николаевский завод показал, как модернизировал тепловоз.