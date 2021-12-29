Нардеп Копытин рассказал о процессе строительства корвета в Турции для ВСУ: «Я борюсь, чтоб его достраивали в Николаеве»

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин рассказал о процессе строительства корвета в Турции для Военно-морских сил Украины.

Об этом он сказал в комментарии изданию «Преступности.НЕТ».

Как известно, в сентябре в Стамбуле прошла торжественная закладка киля первого корвета Военно-морских сил Украины, которые Турция строит совместно с Николаевским заводом «Океан».

Нардеп отметил, что из 27 блоков 15 уже приварены к корпусу, турецкие рабочие, судя по темпу, закончат свою работу раньше срока. Другая часть будет достраиваться в Украине, но где именно - неизвестно.

— Корвет для наших военно-морских сил Украины строится в максимально быстром темпе. Из 27 блоков 15 уже приварены к корпусу. Турецкая сторона работает очень быстро, поэтому, я думаю, они закончат часть своей работы раньше срока, после чего корвет транспортируют в Украину, у нас его уже достроят. На сегодняшний день я борюсь, чтоб корвет достраивали в Николаеве, - сказал Копытин.

Также он отметил, что корветы будут достраивать в Украине в рамках планов по возрождению судостроения и наращивания мощности военно-морского флота.

— В контексте этого хотел бы напомнить, что возрождение судостроения – это одно из заданий Президента Владимира Зеленского по строительству мощного военно-морского флота Украины к 2035 года. Планы очень амбициозные, вот, мы движемся в направлении их реализации, - добавил Игорь Копытин.

Напомним, 26 октября Украина впервые применила на Донбассе ударные беспилотники Bayraktar TB2, ранее закупившиеся в Турции. Беспилотник ударил по батарее российских боевиков, которая обстреляла деревню Гранитное и разрушила дома мирных жителей. Из-за обстрела со стороны наемников РФ погиб один украинский военный. Также благодаря Байрактарам украинская армия следит за позициями и подразделениями оккупантов.