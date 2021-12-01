В Мелитополе открыли Ледовую арену, которую построили за полгода – всего на спорткомплекс потратили ₴155,5 миллионов

Во вторник, 28 декабря, в Мелитополе Запорожской области состоялась церемония открытия новой ледовой арены, которую построили за полгода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

По его словам, строительство началось в июне 2021 года. Комплекс рассчитан на 500 зрительских мест, а площадь всего комплекса составляет более 3 тысяч квадратов. Министр отметил, что арена станет базой для четырех хоккейных команд. Здесь будут проводиться всеукраинские и международные соревнования, а также учебно-тренировочные сборы по следующим олимпийским видам спорта: шорт-трек, керлинг, конькобежный спорт, хоккей с шайбой, фигурное катание на коньках.

«Это отличный результат мэра Ивана Федорова и пример для других, как быстро и качественно создавать новые спортивные объекты с нуля и не превращать их в долгострои. Ледовая арена в Мелитополе входит в Программу Президента Украины «25 спортивных магнитов» Офис Президента Украины, а в этом году на нее выделена субвенция Минмолодежьспорта. Мы делаем спорт доступным!» - написал он.

В Мелитопольском горсовете добавили, что кристальное покрытие арены обеспечивают современные водоочистительные и охлаждающие системы. В комплексе имеется четыре больших раздевалки с душевыми кабинами, судейские и тренерские помещения, сушилка для коньков с ионизацией воздуха, автомобильная парковка на 140 мест, тренажерный и конференц-залы, самая современная акустическая система и уникальная по своим характеристикам звукоизолирующая система.

Общая стоимость строительства спорткомплекса - 155,5 миллионов гривен (средства государственного и местного бюджета).

Как известно, 22 октября Владимир Зеленский принял участие в открытии современной ледовой арены в Мариуполе. Стоимость проекта составляет 90 миллионов гривен.

Также напомним, что недавно глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал о планах на 2022 год, среди которых строительство Ледовой арены и urban парка. Эти и ряд других проектов должны реализовать за средства из Государственного бюджета.