Управляющая компания «Місто для людей Миколаїв» подводит итоги работы в 2021 году

За текущий год компания «Місто для людей Миколаїв» отремонтировала 11000 м.кв. мягких кровель, заменила более 8500 м.п. трубопроводов и 3125 м.п. электропроводки, обновила 35 входных групп подъездов в многоэтажках. Кроме того, предоставлялись все другие услуги, входящие в тариф на содержание многоквартирного дома и придомовой территории.

Об этом сообщает пресс-служба ООО «Місто для людей Миколаїв».

«Наши специалисты ежедневно работают как над текущими, так и над аварийными заявками. На сегодняшний день в Николаеве мы единственная компания, которая с гордостью может сказать, что услуги по устранению аварийных ситуаций у нас выполняются на высшем уровне и круглосуточно, – рассказала директор компании «Місто для людей Миколаїв» Наталья Тимофеева. – Что касается ремонтов, то все работы текущего характера зависят от накоплений и процента оплаты за услугу. Также сегодня средний тариф на домах, которые находятся у нас в управлении, составляет 4,50 грн. С учетом роста минимальной заработной платы, стоимости материалов, удорожания электроэнергии не всегда есть возможность выполнить все желания совладельцев. Но все равно мы стараемся обеспечить наших потребителей услугами в полном объеме».

Среди приоритетов в 2021 году были такие масштабные работы, как ремонты кровель. Компания восстановила 11000 квадратов, что на 4000 больше, чем в прошлом году. Также благодаря жителям, которые своевременно и в полном объеме оплачивали жилищную услугу, компания смогла отремонтировать 8510 м.п. инженерных сетей, из которых 2236 м.п. – это трубопроводы холодного водоснабжения, 4200 м.п. – трубопроводы канализации, 2074 м.п. – трубопроводы центрального отопления.

По статье «текущий ремонт» специалисты компании обновили 35 входных групп подъездов в многоэтажках Николаева, а также выполнили остекление окон на жилом фонде в количестве 400 м.кв.

По статье тарифа «уборка придомовой территории» компания предоставляла услуги по клинингу с периодичностью, определенной в договоре. Также в зависимости от времени года проводились сезонные работы: в зимний период – обработка противогололедной смесью и расчистка снега, летом – покосы травы и карантинных сорняков, осенью – уборка опавших листьев. Всего в управлении компании «Місто для людей Миколаїв» находится около 29,7 га придомовой территории, подлежащей обслуживанию.

В 2021 году компания углубила сотрудничество с домами, в которых создано ОСМД. Например, пятиэтажка по ул. Космонавтов, 108, которая одной из первых в 2018 г. ушла из управления компании, создав ОСМД, в марте 2021 года обратилась к предыдущему управителю уже как к подрядчику. К сожалению, за время обслуживания в ОСМД дом оказался в критическом состоянии. Не дожидаясь накоплений, с нулевым балансом на фонде дома компания выполнила работы по восстановлению внутридомовых сетей, что было первоочередным на тот момент. Дом был вовремя подготовлен к отопительному сезону, выполнены текущие ремонты отмостки, цоколя, козырьков подъездов, порогов, входов в подвал. В планах – продолжить накапливать средства и использовать их на ремонт подъездов, замену старых окон на металлопластиковые, дозамену внутридомовых сетей.

Компания предлагает домам, в которых создано ОСМД, привлечь ее как управителя для предоставления всех услуг, входящих в состав услуги по управлению многоквартирным домом. Также ОСМД могут заказывать и отдельные сантехнические и ремонтные услуги любой сложности. Это может быть ремонт мягких кровель под ключ, замена участков внутридомовых сетей, подготовка дома к отопительному сезону, дератизация, дезинсекция, проверка дымовых и вентиляционных каналов.

Новая возможность, которая будет доступна в 2022 году как для клиентов компании, так и для домов, где создано ОСМД, – заказ ремонтов в долг путем привлечения инвестиций, когда средств на фонде дома не хватает. Управляющая компания «Місто для людей Миколаїв» предлагает своим клиентам выполнение ремонта безотлагательно, а расчет можно будет производить постепенно, в течение 12 месяцев, а главное – без процентов. Для этого следует обратиться в компанию для заключения инвестиционного договора.

«Из-за износа жилого фонда жильцам достаточно сложно накопить средства на поддержание его в надлежащем состоянии, что уже говорить о масштабных ремонтах и ​​обновлениях. К тому же, в каждом доме есть должники, из-за которых процесс накопления от оплат добросовестных и ответственных совладельцев значительно замедляется. Поэтому наша компания предлагает инвестиционный договор, это оптимальное решение для совладельцев, которое позволит быстро обновить дом или оперативно устранить аварийную ситуацию. Надеемся, что в 2022 году эту возможность используют как можно больше многоэтажных домов», – отметила директор управляющей компании Наталья Тимофеева.

Коллектив управляющей компании «Місто для людей Миколаїв» поздравляет всех николаевцев с наступающим Новым годом! Желаем встретить и провести его в кругу друзей и единомышленников. Мы же, как компания-управитель, планируем в следующем году продолжить ремонты кровель, подъездов, инженерных сетей, оперативно устранять аварийные ситуации, ухаживать за придомовой территорией. Уют и безопасность в домах николаевцев остаются приоритетной задачей для компании. Веселых праздников!

Справка:

Подать заявку, в том числе аварийную, получить консультацию можно по номеру круглосуточного колл-центра «Місто для людей Миколаїв»: 067 400 90 91.

Заявки на выполнение работ принимаются круглосуточно без выходных. Менеджеры компании обязательно проконсультируют и помогут в решении вопросов клиентов.