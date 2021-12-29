Нардеп Пасечный рассказал, сколько усилий приложили, чтобы спортгородок в парке Победы передали в собственность Николаева

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Пасечный рассказал, как много усилий пришлось приложить, чтобы спортивный городок в парке Победы передали в коммунальную собственность Николаева.

Об этом Пасечный сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Кабмин передал в городскую собственность Николаева часть парка Победы, на которой расположен спортгородок.

«Дело было не из легких. Лично занимался им в течение последних двух лет. Сначала ситуацию по передаче спорткомплекса, который находился в подчинении Министерства образования и науки Украины, неоднократно рассматривали на совещаниях и в личном общении с Николаевским городским головой Александром Сенкевичем. Впоследствии инициировал вынесение вопроса на рассмотрение профильных министерств. После моих обращений, благодаря содействию руководителя Министерства образования и науки Сергея Шкарлета правительство издало распоряжение «О передаче объекта незавершенного строительства в собственность Николаевской городской территориальной громады».

«До настоящего времени спорткомплекс, степень готовности которого составляет 96%, находился в государственной собственности в сфере управления Министерства образования и науки Украины. Как говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения правительства, Министерство образования объект не использует, не проводит работы по завершению строительства и вводу в эксплуатацию. При этом Николаевский городской совет нуждается в помещениях для размещения учреждений физической культуры и спорта», - отметил Пасечный.

К нардепу ранее обратились представители спортивной общественности Николаевщины, которые просили поспособствовать передаче комплекса в парке Победы в собственность громады.