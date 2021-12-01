«Хоронить вас в такую погоду, приятного мало»: Священник-депутат из Полтавы необычно призвал людей «беречь себя»

Настоятель Свято-Николаевского храма Православной Церкви Украины, депутат Полтавского городского совета Александр Дедюхин обратился к своим подписчикам с просьбой беречь себя, а то устраивать похороны в холод дискомфортно.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Священник сфотографировался на кладбище и опубликовал фото с надписью, в которой призывает людей беречь себя, чтоб их не пришлось хоронить в холод.

«Вы там берегите себя, потому что прятать вас в такую погоду, приятного мало», - написал Дедюхин.

Отметим, подписчики священника отреагировали неоднозначно. Одни шутили в ответ, вторые призывали никого не хоронить.

Напомним, в финском городе Пиетарсааре пастора Дениса Свенфельта отстранили от служения, потому что он публично заявил, что не может работать со священницами.