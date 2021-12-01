Впервые за 14 лет на Николаевщине запустили новый агрегат электростанции: как он работает, почему это важно и чем чревато?

На прошлой неделе на Ташлыкской гидроэлектростанции состоялся пробный запуск третьего агрегата. Как работает дооснащенная система, почему этот исторический момент важен для всей Украины, сколько стоили работы по достройке новой составляющей электростанции предлагаем узнать в коротком материале.

Немного истории

Строительство ТГАЭС началось в 1981 году. По состоянию на 1991-й год готовность первых двух гидроагрегатов составляла около 80%. Тогда Кабинет Министров Украины принял постановление, которым ввел мораторий на строительство ряда объектов, в том числе и Ташлыкскую гидроэлектростанцию. Строительство было поставлено на паузу. В 2001 году, когда возникла потребность в дополнительной электроэнергии, проект был доработан.

Как отмечают атомщики, наибольшие правки в проект касались минимизации и компенсации ущерба окружающей среде. В результате изменений проектной документации, количество гидроагрегатов сократилось с десяти до шести. Также из проекта убрали возможность гидравлической связи верхнего водоема ТГАЭС с прудом-охладителем ЮУАЭС.

Как работает ТГАЭС?

Детально о том, как работает электростанция, рассказал главный инженер Каскада ГЭС-ГАЭС Сергей Музыченко. По этого словам, генератор находится в заглубленном здании полуподземного типа, в котором нет естественного освещения. Уровень кровли здания – это уровень земли. Генератор находится посередине этого здания. Ниже есть помещения с технологическим оборудованием, которое обеспечивает жизнеспособность станции.

Для того, чтобы станция работала, существует два водоема на разных уровнях – верхний водоем и нижний. Они между собой соединяются проточным трактом. В случае ТГАЭС, верхний водоем рукотворный, сделанный искусственно, и он находится на 100 метров выше отметки земли. Под землей пробурены большие водоводы. Это большие тоннели диаметром семь метров. Они изнутри забетонированы и этот подземный тоннель семиметровый, длиной в 300 метров и подъемом на 100 метров ведет к третьему агрегату. Внизу, под ним, находится проточный тракт, рабочее колесо турбины и отсасывающая труба, которая выводит воду в отводящий канал – русло реки Южный Буг, с отметками.

Все работает следующим образом: вода из верхнего водоема перетекает в отводящий канал и в реку, а именно в Александровское водохранилище. Таким образом она крутит колесо турбины, которая вращается. Турбина вращает генератор. Генератор вырабатывает электроэнергию.

- Работа в генераторном режиме – это покрытие пиковых нагрузок. Потребление в энергосистеме не постоянное. Ночью все спят – электроэнергии потребляется меньше. Утром, когда все просыпаются, то энергопотребление возрастает. Поэтому энергосистеме необходимо на время подключение дополнительных мощностей. Для этого и существуют вот такие станции, как гидроаккумулирующие. Верхний водоем – это гидроаккумулятор, в котором саккумулироваана энергия воды, которая потом может превратиться в электрическую энергию. В пиковые режимы диспетчер энергосистемы дает команду подключать агрегаты и мы по заданию, включаем гидроагрегат. Это могут быть утренние или вечерние пиковые режимы. В этот момент мы сливаем воду до определенного технического уровня, – поясняет Музыченко.

Ночью, когда электроэнергия дешевая, когда ее в избытке, происходит заряд гидроаккумулятора верхнего водоема. Для этого турбина становится насосом. Она так и называется «насос-турбина», а генератор называется «генератор-двигатель». Ночью, потребляя электроэнергию из системы, на электростанции запускают колесо генератора в обратную сторону и оно из отводящего канала захватывает воду и по тем же водоводам поднимает ее в верхнее водохранилище. За счет постоянной циркуляции воды в системе и работает Ташлыкская гидроэлектростанция.

Технологические характеристики

Мощность одного гидроагрегата ТГАЭС в турбинном режиме составляет 160 МВт, в насосном режиме гидроагрегат потребляет в среднем 210 МВт. Максимальный КПД: в генераторном режиме – 91,9%, в насосном режиме – 90,8%. Диаметр рабочего колеса составляет 6,3 м, частота вращения рабочего колеса – 136,4 об/мин. Общий вес собранного гидроагрегата – 2100 т. Максимальный напор – 88,3 м. Выдача мощности производится на напряжение 330 кВ.

Чо касается стоимости оборудования третьего гидроагрегата и строительных работ, то они обошлись в более чем 2 миллиарда гривен. Ожидается, что затраты окупятся через три года.

Как проходил запуск?

В торжественном запуске третьего агрегата приняли участие несколько десятков человек. Посмотреть на то, как работает достроенный агрегат, приехал и президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин и министр энергетики Украины Герман Галущенко. Также в мероприятии принял участие народный депутат Украины Артем Чорноморов, на округе которого находится электростанция.

Перед самим запуском двигателя практически каждый из выступающих сказал, что такие проекты это в первую очередь, вклад в энергонезависимость Украины. Докладывал о запуске третьего генератора генеральный директор ОП «Южно-Украинская АЭС» Игорь Полович.

- Как раз из таких событий состоит наша энергетическая независимость. С таких событий складывается наша уверенность в будущем. Очень важно, что это не просто агрегат[...] Это все маленькие победы, которые складываются в одну победу, к которой мы идем и которой желаем – это абсолютная энергетическая независимость государства, - сказал министр энергетики Галущенко.

Он добавил, что введение в работу третьего гидроагрегата позволит уменьшить выбросы углерода в воздух, который, как известно, оказывает большое влияние на глобальное потепление.

- Сегодняшнее событие, без преувеличения, является историческим. Это ведь, во-первых, шаг к энергетической независимости Украины. А еще – это шаг к объединению энергосистемы Украины с энергосистемой Европы. Введение в работу гидроагрегата №3 увеличит установленную мощность Ташлыкской ГАЭС до 453 МВт, что не только окажет положительное влияние на стабильность работы энергосистемы Украины, но и станет заметным вкладом в дальнейшую декарбонизацию экономики Украины, – сказал министр.

В свою очередь руководитель «Энергоатома» Петр Котин добавил, что запуск 3-го гидроагрегата создаст новые возможности для балансировки и более эффективной работы атомной генерации. По словам Котина, это особенно актуально при прохождении зимних пиковых нагрузок.

Помимо этого Котин отметил, что после того, как в 2006 и 2007 годах были введены первый и второй гидроагрегаты, строительство третьего было приостановлено. Работы были восстановлены в последние два года.

- Мы очень долго ничего тут не строили. За последние два годы мы ускорили наши шаги по строительству этого агрегата и сейчас мы его будем испытывать. Практически с 2007-го года, когда был достроен второй гидроагрегат на Ташлыкском энергокомплексе, с того времени мы ждали, когда наступит этот момент. Этот агрегат очень важен для энергосистемы Украины. В период пиков энергосистемы он добавит дополнительные 150 МВт – это также важно для прохождения осенне-зимнего максимума, – сказал Котин.

Вместе с тем, народный депутат Украины Артем Чорноморов поблагодарил всех причастных к реализации проекта и подчеркнул, что такое событие происходит на предприятии впервые за последние 14 лет.

- На здании Ташлыкской ГАЭС написаны слова: «Энергетика – это могущество государства». Это не просто символичные слова, особенно когда это касается маневренной энергетики, которая даст возможность нашей стране стать более энергонезависимой[...] Четырнадцать лет у нас не было такого события. И это очень символично, что именно в день энергетика, в такую хорошую погоду, именно в Вознесенском районе, в моем родном Южноукраинске, мы запустили третий агрегат Ташлыкской ГАЭС, – заявил Чорноморов.

После тестового запуска, который показал, что агрегат работает так как был запроектирован, представителям подрядных организаций и работников компании вручили награды.

Чем чревато продолжение строительства Ташлыкской ГАЭС?

Практически с момента возобновления работ по увеличению мощностей Ташлыкской гидроэлектростанции, ряд общественных и экологических организаций выступили против реализации проекта. Камень преткновения заключается в том, что для увеличения мощностей ГАЭС требуется поднятие уровня Александровского водохранилища. Иными словами, чтобы вырабатывать больше электричества, станции необходимо больше воды. Сейчас уровень воды находится на отметке 16 метров. В планах заводнить водохранилище до 20,7 метров. Это приведет к затоплению порогов, которые, как убеждают противники достройки станции, несут не только природное, но и историческое наследие. По некоторым источникам, на острове Гардовый, который окажется под водой в случае поднятия уровня воды, была стоянка украинских козаков.

Контраргументом экоактивистам со стороны тех, кто реализует проект достройки ГАЭС, звучит то, что вода, которой хотят заполнить Александровское водохранилище, помимо нужд самой станции, критически необходима фермерам. По словам работников электростанции, Южный Буг с каждым годом мельчает, а это критически сказывается на сельском хозяйстве региона, в том числе на фоне глобального потепления, несущего засухи и неурожаи.

Вместо вывода

Думаю, никто не будет спорить, что с развитием технологий, энергопотребление только растет. Параллельно с ростом энергопотребления, увеличивается насыщение окружающей среды углеродом, что в свою очередь ведет к глобальному потеплению. Повышение температуры влияет на климат, несет засухи и снижение урожайности. Во всем мире, гидроэлектростанции относят к «зеленой» энергетике, так как при выработке энергии из воды, окружающая среда не карбонизируется.

Безусловно, историческое наследие важно. Как и сохранение природы, ее флоры и фауны, за которые отчаянно сражаются николаевские экологи и общественные активисты. Вместе с тем, как быть с последствиями того, что несет в себе выработка энергии другими путями? Возможно, на эту ситуацию стоит взглянуть более глобально и стоит поднять вопрос энергобаланса всей Планеты, оценив влияние достройки станции на всю Землю, а не только на ее отдельный, такой прекрасный сейчас участок. Или, быть может, стоит задуматься о том, сколько каждый из нас ежегодно потребляет энергии и снизить его до минимума? Готовы ли мы на то, чтобы жить без Интернета, горячей воды, тепла, телефонов и прочих технологий, которые упрощают жизнь? У каждого свой ответ на этот вопрос.

Над материалом работала Александра Ющишена, специально для «Преступности.НЕТ». Фото автора и пресс-службы предприятия