Разработчик видеоигр Riot Games заплатит $118 миллионов, чтобы избежать суда за гендерную дискриминацию

Разработчик видеоигр Riot Games Inc., создавший популярную компьютерную игру League of Legends, заплатит $100 миллионов для урегулирования иска, в котором сотрудницы обвинили компанию в гендерной дискриминации.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Riot Games выплатит $80 миллионов более чем 2 тысячам действующих и бывших сотрудниц компании в Калифорнии за «систематическую дискриминацию по половому признаку и притеснения». Оставшиеся $20 миллионов будут выделены на покрытие юридических расходов истцов.

Кроме того, Riot Games должна будет выделить $18 миллионов в следующие три года на финансирование программ равенства, инклюзивности и справедливости, а также создать 40 позиций для бывших сотрудниц в подразделениях контроля качества, разработки видеоигр и их дизайна. Компания пообещала нанять независимого специалиста для проведения аудита гендерных практик. Женщины, работавшие в Riot Games с 6 ноября 2014 года, также имеют право подать заявление на выплату компенсации.

Иск был подан в 2018 году двумя бывшими сотрудницами компании после того, как веб-сайт и блог о видеоиграх Kotaku опубликовал посты, рассказывающие о дискриминационных практиках в Riot Games и о том, как трудно женщинам получить работу в компании и продвигаться по карьерной лестнице вверх. Компания выдвинула предложение об урегулировании за $10 миллионов в 2019 году, но калифорнийские регуляторы настаивали на большей сумме.

Напомним, ранее бывшая топ-менеджерка Pinterest отсудила $22,5 миллиона за гендерную дискриминацию.