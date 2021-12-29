Львовские врачи провели сложную операцию на спинном мозге 5-летней девочке, чтобы она снова смогла ходить

Во Львове врачи сделали 5-летней девочке операцию на спинном мозге и вернули способность ходить. До этого девочка несколько лет передвигалась только с коляской-опорой.

Об этом сообщает Первое территориальное медицинское объединение Львова в Facebook.

До 2021 года такие операции выполнялись только за границей. Для медиков Львовской детской больницы это была первая операция такого типа.

«Наконец-то она снова сможет ходить! Наши врачи вернули 5-летней девочке способность свободно ступать ножками» , – написали они.

Кристина родилась здоровым ребенком: активно развивалась и в год научилась ходить. Однако через несколько месяцев мышцы в ее ногах начали напрягаться, появилось ощущение крепатуры, которое ежедневно только усиливалось.

Через некоторое время ребенок уже не мог стать на стопы, а причиной была генетическая болезнь Штрюмпеля. Это наследственное заболевание, поражающее боковые и передние спинномозговые столбы, и может привести к параличу ног.

Чтобы спасти Кристину, медики Городской детской клинической больницы провели селективную дорзальную ризотомию. Нейрохирурги должны были добраться до спинного мозга и частично перерезать чувствительные нервы, идущие к ногам и провоцирующие напряжение. Эту операцию нужно было выполнить так, чтобы устранить проблему и не задеть нервы, отвечающие за движение.

В настоящее время девочка проходит реабилитацию. Без опоры она еще не ходит, но может полностью становиться на стопы.

«Невооруженным глазом видно: напряжение в мышцах ножек нашей маленькой пациентки уменьшилось… Если положительная динамика будет продолжаться, 5-летняя Кристина скоро сможет свободно ходить. И это для нее с родителями станет лучшим подарком к Новому 2022 году», – говорят в медицинском объединении.

Напомним, как в Николаеве, киевские хирурги провели двум пациентам сложные операции на сердце.