«Отметка об автомате»: В сервисном центре МВД рассказали о нововведениях в водительских правах

В Украине в водительском удостоверении будут ставить отметку 78, которая означает, что можно управлять только автомобилями с автоматической коробкой передач.

Об этом сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Николаевской области.

Нововведение стартовало с 28 декабря, оно не коснется старых удостоверений, а будет относиться к водителям, которые сдадут на права после этой даты. Также отметку и ограничения не получат водители, которые будут сдавать экзамен на авто с «механикой».

«В водительском удостоверении теперь есть отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. Она указывается в графе 12 документа с помощью кода «78». При его наличии водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при отсутствии – с любой. Изменения не коснутся тех водителей, которым ранее выдали водительские удостоверения», - отмечено в сообщении.

Отметку ввели для того, чтобы приблизить украинское водительское удостоверение к европейским образцам.