В Николаеве возобновили движение троллейбусов по всем маршрутам, трамваи №10 и 11 пока не ездят

В Николаеве по состоянию на утро 30 декабря троллейбусы возобновили движение по всем маршрутам, а трамваи №10 и 11 пока не выезжают.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».

Движение троллейбусов полностью восстановлено по всем маршрутам:

№2 (Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» – м/н Намыв); №4 (Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» – м/н Намыв); №5 (ул. Строителей – м/н Намыв); №6 (3-я Военная – м/н Северный); №7 ( м/н Северный – м/н Намыв); №9 (м/н Северный – Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский»).

Трамваи двигаются по маршрутам:

№1 (ДК «Строителей» – Широкая Балка); №3 (10-я Военная – Черноморский судостроительный завод); №6 (Промзона – Центральный рынок); №7 (Центральный рынок – 6-я Слободская); №10 (движение не осуществляется); №11 (движение не осуществляется).

Напомним, что в Николаеве во вторник, 28 декабря, из-за дождя при низкой температуре образовалась гололедица, что значительно усложняет движение автомобилей и пешеходов. Также из-за обледенения и ветра было повреждено большое количество электросетей, в том числе это стало причиной проблем в работе электротранспорта. 29 декабря в городе продолжалась ликвидация последствий непогоды.