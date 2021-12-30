Саакашвили из военного госпиталя снова перевели в тюрьму

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ночью 30 декабря перевели в тюрьму города Рустави из военного госпиталя, где он проходил реабилитацию после голодовки.

Об этом сообщают «Новости-Грузия».

После полуночи машины пенитенциарной службы Минюста Грузии были замечены у медицинского учреждения в Гори. Примерно к трем часам ночи они появились на территории руставской тюрьмы.

Официального подтверждения информации до сих пор не поступало. Адвокаты Саакашвили не были уведомлены о переводе их подзащитного. Они назвали события сегодняшней ночи «похищением».

- Они пробрались ночью и попросту выкрали больного человека из госпиталя. Наш источник информации был тем же, что и у вас – это местное население, — сказал в эфире телеканала «Формула» адвокат Шота Тутберидзе.

Юристы третьего президента Грузии приехали к пенитенциарному учреждению №12 в Рустави. Они требуют встречи с Саакашвили, чтобы лично убедиться, что с ним все в порядке.

У тюрьмы также собрались сторонники третьего президента, лидеры крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение». Как передает телеканал «Мтавари», на месте усилены меры безопасности, мобилизована спецтехника.

Первая попытка перевода Саакашвили в руставскую тюрьму была предпринята в понедельник, 27 декабря. Тогда пенитенциарной службе пришлось отказаться от этапирования заключенного из-за ухудшения его самочувствия. Саакашвили оказал сопротивление сотрудникам тюрьмы, после чего у него поднялось давление.

Напомним, 18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. В администрации пенитенциарного учреждения заявили, что состояние пациента удалось стабилизировать.

Группа врачей пришла к выводу, что в результате продолжительной голодовки у Саакашвили развилась энцефалопатия вернике – неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга в результате дефицита тиамина. Медики призвали незамедлительно перевести Саакашвили в многопрофильный госпиталь с большим опытом работы, указав на риски для жизни пациента. Минюст Грузии согласился этапировать Саакашвили в Гори. 20 ноября экс-президента Грузии перевели в военный госпиталь города Гори.

Саакашвили после значительного ухудшения здоровья прекратил голодовку. Он также требовал, чтобы его дело рассматривали на специальном суде, к которому будет доверие у всех участников процесса.