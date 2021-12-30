На Николаевщине решили отремонтировать мост через Ингулец, пока строят новый

В Новотимофеевке Николаевской области отремонтировали мост через реку Ингулец.

Об этом сообщили на странице ГП «Агенция местных дорог» Николаевской области в Facebook.

Отмечается, что реставрация моста была выполнена в рамках строительства нового мостового перехода на дороге «Казанка-Новотимофеевка».

«В рамках работ по строительству нового моста на автодороге О151909 Казанка-(Р-47)-Новотимофеевка, км 1+200, подрядной организацией была выполнена реставрация 3-4 понтонов существующего моста для обеспечения временного безопасного проезда на период нового строительства. Движение по понтонному мосту восстановлено. Работы по строительству нового мостового перехода будут начаты в 2022 году при наступлении благоприятных погодных условий», - сказано в сообщении.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины в следующем году возьмет в фокус работу в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.