В акватории Черного моря корабли Военно-Морских Сил Украины и Франции провели совместную тренировку типа «PASSEX»

В северо-западной части Черного моря средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с фрегатом Военно-Морских Сил Французской Республики Auvergne провели тренировки типа «PASSEX».

Об этом сообщают на странице ВМС Украины в Facebook.

«Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, усовершенствование обученности и взаимосовместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса. Кроме надводных боевых единиц, от французской стороны, к учениям привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90», - сказано в сообщении.

Личный состав кораблей провел ряд тренировок, в частности, ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи.

Также сообщается, что на борту «Юрий Олефиренко» была отработана тренировка по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.

Следует отметить, что коммуникация между экипажами кораблей осуществлялась исключительно на английском языке в соответствии с международной системой MTP.

Напомним, в ноябре украинские Военно-Морские силы (ВМС) провели тренировку типа PASSEX с кораблями ВМС США, Республики Турция и Румынии.