Экс-глава «инфекционки» Федорова отозвала свое заявление о сложении с себя полномочий депутата Николаевского облсовета

Бывшая директриса КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил источник в областном совете.

Отметим, ранее Федорова написала заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

После чего депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции. Это произошло в ходе сессии Николаевского облсовета 21 декабря, а уже 22 декабря Федорова неожиданно решила отозвать свое заявление о сложении с себя депутатских полномочий. На этот раз она написала его не на имя главы областного совета Анны Замазеевой, а в целом на областной совет.

Напомним, ранее Федорова уже заявляла, что сложит с себя полномочия депутата. Она написала об этом на Facebook и спросила у своих подписчиков, нужно ли ей это делать. Увидев, что подписчики против, Федорова заявила, что провела так называемый опрос и этого ей достаточно, чтобы понимать, что ее избиратели не хотят ее отставки, как депутата.

Также напомним, во вторник, 21 декабря, в ходе пленарного заседания Николаевского областного совета, 42 депутата сняли с должности главу КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлану Федорову.