Археологи в Грузии нашли уникальную монету XII века – ее передадут в музей

Во время расследования несанкционированных археологических работ в Грузии, ученые нашли редчайшую монету, которых в мире теперь всего две. Монета относится к периоду правления царя Давида IV Строителя.
Об этом сообщается на сайте Мета.
Так, находку обнаружили Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии. Старинная монета была создана в XII веке, во времена правления царя Давида IV Строителя.
Чтобы определить подлинность находки ученые провели лабораторные исследования с участием экспертов Национального бюро криминалистики имени Левана Самхараули и ученых Национального музея Грузии.
Отмечается, что до сих пор мировой истории была известна только одна медная монета, отчеканенная царем Давидом IV Строителем, и хранится она в Британском музее в Лондоне.
Найденную реликвию также передадут в Национальный музей Грузии, чтобы все желающие могли ее увидеть.
Справка:
Царь Давид IV, у которого было прозвище Строитель, – один из самых выдающихся государственных деятелей средневековой Грузии. За время своего 36-летнего правления, он положил конец феодальной междоусобице, вывел Грузию из состояния полной разрухи, объединил грузинские княжества в одно государство, создал постоянное войско и перенес столицу в Тбилиси. Тем самым, он внес неоценимый вклад в историю страны.
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