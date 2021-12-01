В Николаеве врачу скорой помощи с 30-летним стажем вручили ордер на квартиру

В Николаеве вручили ордер на квартиру врачу по медицине безотлагательных состояний Анатолию Сисе, который более 30 лет работает в Николаеве на скорой.

Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Отмечается, что родом медик из Львовской области. Но после окончания Ивано-Франковского медицинского института приехал по направлению в Николаев и приступил к работе в БСМП. Сначала врачом-интерном, затем врачом скорой и выездной бригады, а ныне – на КНП «Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

Долгое время Анатолий Сиса находился в квартирной очереди. В декабре 2021 решением исполкома для специалиста распределена однокомнатная квартира на улице Шоссейный.

Первый вице-мэр Виталий Луков отметил, что горвласть пытается постепенно решать вопросы, которые годами не сдвигались с места, среди них - и обеспечение жильем.

— Город принимает участие в областной программе «Забота», в рамках которой на условиях софинансирования покупаем квартиры участникам АТО/ООС, воинам-интернационалистам, ликвидаторам аварии на ЧАЭС, многодетным семьям. Кроме того, в этом году улучшены жилищные условия 8 граждан, стоявших на квартирной очереди в горисполкоме. А благодаря сотрудничеству с Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в коммунальной собственности города будет 10 квартир для временного проживания внутри перемещенных лиц, - добавил Луков.

Напомним, как в Николаеве семейному врачу, который обслуживает 1800 горожан, передали служебную квартиру.