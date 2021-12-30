В США забытые наушники AirPods помогли найти угнанный пикап Nissan

В городе Гейлсберг, штат Иллинойс (США) неизвестные угнали пикап Nissan Frontier 2014 года, но полиция смогла быстро разыскать транспортное средства.

Об этом сообщает издание «The Register Mail».

Указывается, что около 10 вечера в четверг, 23 декабря, полиция получила звонок от мужчины, который заявил об угоне его автомобиля. По его словам, он развлекался на вечеринке и, зная о том, что собирается употребить алкоголь, планировал пойти домой пешком. Однако, забыл в машине ключи и наушники AirPods, которые в итоге и помогли быстро найти угнанный автомобиль.

Владелец пикапа открыл приложение для айфона Find My («Локатор»), которое показывает геолокацию девайсов Apple, оснащенных GPS-модулем. С его помощью удалось выяснить, что Nissan находится на парковке неподалеку – там его и нашли целым и невредимым. Пропало ли что-то из салона, неизвестно, однако примечательно, что сами AirPods вор не забрал.

Отмечается, что угонщика вскоре арестовали.

Напомним, как в США угонщица во время погони заехала в закусочную, чтобы поесть – там её и задержала полиция.