Николаевские синоптики рассказали для пострадавших от непогоды, как получить их справку, которая пригодится для возмещения ущерба

В Николаевском гидрометеорологическиом центре рассказали, как предоставляют справки о погодных условиях.

Об этом сообщается на Facebook-странице учреждения.

«Если вы пострадали из-за непогоды и нуждаетесь в такой информации, просим обращаться по адресу: г. Николаев, улица Обсерваторная, дом 1, e-mail: voronikolaev@meteo.gov.ua, телефон (0512) 472273. Запрос на гидрометеорологическую информацию необходимо предоставлять согласно прилагаемой Форме», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве во вторник, 28 декабря, из-за дождя при низкой температуре образовалась гололедица, что значительно усложняло движение автомобилей и пешеходов. Также из-за обледенения и ветра было повреждено большое количество электросетей, по городу падали деревья и ветки, которые повреждали имущество. 29 декабря в городе продолжалась ликвидация последствий непогоды.