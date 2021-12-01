В Николаеве 31 декабря на маршруты выпустят 94 единицы электротранспорта, а 1 января в полтора раза меньше

На КП «Николаевэлектротранс» рассказали, как будут курсировать троллейбусы и трамваи во время новогодних праздников.

Об этом сообщается на странице предприятия.

Так, 31 декабря на маршруты города будет произведен выпуск 53 единиц троллейбусов и 41 единицы трамваев. Весь транспорт будет курсировать в соответствии с обычным графиком, как в рабочий день.

1 января на маршруты города будет производиться выпуск 30 единиц троллейбусов и 28 единиц трамваев. Первый троллейбус выходит на маршрут №2 в 5:04. Первый трамвай выйдет по маршруту №6 в 5:08.

«Тем не менее, обращаем внимание, что к 8:30 утра количество единиц на линиях будет минимальным, но будет увеличиваться с каждыми последующими часами на дополнительные единицы», - говорится в сообщении.

Напомним, что 30 декабря в Николаеве возобновили движение троллейбусов по всем маршрутам, трамваи №10 и 11 пока не ездят.