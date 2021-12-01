«Укрзалізниця» запустила первый двухэтажный поезд «Skoda» - он будет курсировать по маршруту «Киев-Львов»

«Укрзалізниця» запустила на маршрут «Киев-Львов» двухэтажный поезд «Skoda» с лаунж-зоной.

Об этом сообщили в Telegram-канале «PavlovskyNews».

Сообщается, что поезд будет отправляться из Киева в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45. По пути следования - остановки на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь и других.

Ремонт 6-вагонного электропоезда чешского производства Skoda постройки 2012 года производился 11 месяцев. Он оборудован розетками с разъемами USB для каждого пассажира, пеленальными столиками в главных вагонах, пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью.

?single

Также в поезде будут держатели для велосипедов, системы видеонаблюдения, кондиционирование, вентиляция, пожарная сигнализация и пожаротушение, вакуумные туалеты.

Напомним, в субботу, 20 ноября, АО «Укрзалізниця» запустила маршрут «Дунайский экспресс» Измаил – Одесса, по которому будет курсировать современный дизель-поезд отечественного производства.