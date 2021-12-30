В Николаеве выдали первое водительское удостоверение, разрешающее управлять машиной только с «автоматом»

Первый начинающий водитель Николаевщины получил удостоверение водителя с отметкой «78», что означает право на управление автомобилем только с автоматической коробкой передач.

Об этом сообщили Сервисном центре МВД в Николаевской области.

«Сегодня, посетив Сервисный центр МВД в Николаеве, клиентка после успешного сдачи экзаменов получила свое первое удостоверение водителя на 2 года. Кстати, Яна теоретическую часть экзамена сдала с первого раза! Никакой ошибки! А вот практическая часть была уже не такой легкой, но со второй попытки экзамен был сдан. В автошколе водитель училась управлять с автоматической коробкой передач, поэтому сегодня получила удостоверение с «78». Если же и захочет сесть за руль «механики», то не имеет права», – говорится в сообщении.

Напомним, что нововведение стартовало с 28 декабря, оно не коснется старых удостоверений, а будет относиться к водителям, которые сдадут на права после этой даты. Также отметку и ограничения не получат водители, которые будут сдавать экзамен на авто с «механикой».