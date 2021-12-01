«Увлекся «охотой на ведьм»: бывшие работники НПП «Белобережье Святослава» заявили о массовых увольнениях

Новоназначенный директор национального природного парка «Белобережье Святослава» Виктор Коваль за два месяца вынудил уволиться почти 30 человек и оскорбляет бывших работников в соцсетях.

Об этом в письме на редакционную почту «Преступности.НЕТ» рассказали уволенные работники национального природного парка «Белобережье Святослава».

Ниже приводим текст письма без изменений:

«27 сентября 2021 состоялась первая встреча работников национального природного парка «Белобережье Святослава» с новым директором Ковалем Виктором Васильевичем. На этой встрече он подчеркнул, что все будут работать как положено и никто не будет уволен. Два месяца спустя почти 30 человек уволены. Возникает вопрос: почему? Неужели столько людей сами захотели стать безработными, несмотря на то, что многие приложили немало усилий в развитие парка и потратили время и средства для получения профильного высшего образования, посвятив себя этому делу.

В частности, Ирина Форманюк, работавшая в НПП с 2012 года, занималась вопросом экообразования, проводила многие мероприятия в школах. Мария Крымко, работавшая в парке вместе с мужем, они живут на Кинбурнской косе, у них 3 детей, заставил уволиться и ее и мужа. Заставлял ее ездить постоянно в Очаков, что им было невозможно. Можно продолжать и дальше…

Честно говоря, количество уволенных и сроки, в которые эти увольнения произошли впечатляющие. Как и методы, применяемые руководством для побуждения работников писать заявления. По свидетельствам теперь уже бывших сотрудников парка на них оказывалось психологическое давление и создавались условия труда, которые невозможно выполнять. Так, работников, проживающих на Кинбурнской косе, руководитель обязывал ежедневно приезжать в офис в городе Очаков, а жителей Очакова, которые по должности должны были работать в офисе, заставлял выезжать на длительный период на косу без создания соответствующих условий проживания.

Кроме того, сама атмосфера неуважения, унижение человеческого достоинства, устрашение и практика подстрекательства людей друг против друга разрушили когда-то дружеский слаженный коллектив. «Разрушать – не строить» – и в этом новое руководство парка достигло большого «успеха», чего не скажешь об организации исполнением учреждением своих функций. А кто же их будет выполнять, когда значительное количество специалистов уволилось под целенаправленным давлением, а оставшихся запугивают предстоящим увольнением.

На образованные вакансии назначаются люди без опыта работы и соответствующего профессионального высшего образования, как того требует законодательство. Сколько нужно времени, чтобы заново научить работать людей в этой специфической сфере на должностях от инспектора госохраны до главного бухгалтера.

А неделю назад новый заместитель директора совершил физическое нападение на одного из сотрудников парка из-за того, что тот отказывался писать неправдивые вещи на прежнее руководство.

Кажется, руководитель очень увлекся «охотой на ведьм» и жаждой мести, воспринимая большинство коллектива, как своих личных врагов и совсем не беспокоится о том, что медленно накапливается мусор на косе, происходят разрушающие проезды автотранспорта и другие проблемы, с которыми боролось предыдущее руководство. Кстати, Виктор Коваль позволяет себе оскорблять бывших и еще работающих работников парка в соц.сетях. Правда, потом комментарии удаляет (скрипы комментариев)

Сейчас почему-то наблюдается странное безразличие к происходящему в национальном парке, хотя до недавнего времени информация о нем постоянно освещалась. А происходит уничтожение коллектива парка, что приведет к ухудшению эффективности его деятельности. Время все расставит на свои места, но не будет ли поздно?».