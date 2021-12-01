Зеленский исполнил мечту 17-летнего парня, который преодолел тяжелое заболевание

Президент Украины Владимир Зеленский в канун новогодних праздников встретился с уроженцем поселка Солотвино Закарпатской области, 17-летним Василием Ковачем. Парень мечтал сфотографироваться с Главой государства после преодоления тяжелого онкозаболевания.

Об этом пишет пресс-служба Офиса Президента.

Рассказывается, что парень начал лечение в начале 2021 года во Львове. В конце июля из-за агрессивной формы болезни Василию пришлось провести трансплантацию костного мозга. Донором для него стала его 8-летняя сестра.

«В настоящий момент юноша продолжает лечение, но уже амбулаторно. Он мечтал о том, что поправится и сфотографируется с Президентом Украины», - говорится в сообщении.

В свою очередь Зеленский пожелал Василию здоровья.

— Желаю тебе преодолеть все вызовы и выйти победителем. А мечту о фото с Президентом осуществить несложно. Мне приятно познакомиться с тобой, — сказал он.

Также Зеленский подарил парню на память часы.

Президент также выразил пожелание, чтобы граждане Украины охотнее становились донорами костного мозга, чтобы в нашей стране было больше историй побед над тяжелой болезнью.

Напомним, как на Закарпатья полицейские по просьбе 8-летнего мальчика «разыскали» Святого Николая, чтобы тот подарил его брату инвалидную коляску.