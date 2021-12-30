«Смело идите к новым вершинам»: Глава Николаевского облсовета Замазеева опубликовала видео-поздравление с Новым Годом

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева поздравила жителей с наступающими праздниками.

Видео глава облсовета опубликовала у себя на Facebook.

На видеоролике Анна Замазеева вместе с детьми наряжает елку, разрисовывает пряники и читает книгу, в которой находит свое же письмо, адресованное Деду Морозу.В нем она просит куклу. На следующих кадрах ей передают коробку, которую она ставит под елку.

«Друзья! Новогодние праздники – это праздники веры и надежды. Веры в то, что с нами произойдет то же чудо, о котором мы все так мечтаем. Это время чудес, а взрослые иногда нуждаются в сказке больше, чем дети. Пусть рядом с вами будут только самые близкие люди: родные, дети, родители и друзья. А очаровательные ощущения не оставляют вас весь следующий год! Ведь нам всегда легче преодолевать проблемы, когда есть те, кто в нас верит, поддерживает и ждет дома. Желаю, чтобы у каждого эта зима была сказочно прекрасна! Смело идите к новым вершинам, верьте в себя, свои мечты и победу добра! Мира, любви, семейного согласия, здоровья и многих лет счастливой жизни! С Новым годом и Рождеством!» - сказано в сообщении.