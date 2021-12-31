После трагедии на Прикарпатье во всех больницах Украины проведут учения по работе с кислородом

В украинских больницах проведут учения по работе с кислородом. С соответствующей инициативой выступили Министерство здравоохранения и Госслужба по чрезвычайным ситуациям после пожара в медучреждении Косова.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Трагедия в Ивано-Франковской области стала для всех очень дорогим уроком. Теперь мы должны быть уверены, что такого не повторится, поэтому призываю всех медицинских работников присоединяться к мероприятиям, которые будет проводить Минздрав и ГСЧС, и постоянно помнить правила противопожарной безопасности», - заявил он.

Также отмечается, что в настоящее время больница в Косове работает в обычном режиме, кроме реанимационного отделения, пострадавшего в результате пожара. Но важно, что всех нуждающихся в медицинской помощи в Косово также принимают медучреждения Коломыи и Верховины.

Ранее сообщалось, вечером 28 декабря стало известно, что в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв. Позже в ОГА сообщили, что во время пожара в больнице погибли 4 человека: один от коронавируса, еще трое в результате пожара.

Позже стало известно, что пожар в больнице Прикарпатья, где погибло три пациента, вызвала «заупокойная свеча». Сообщалось, что увеличилось количество жертв от пожара в больнице Ивано-Франковской области – скончалась санитарка, получившая 90% ожогов тела.

В частности, после трагедии на Ивано-Франковщине вице-губернатор Гранатуров призвал проверить все николаевские больницы на предмет безопасности.