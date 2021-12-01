В Николаеве завершили монтаж «Аллеи Дружбы», которая едва не спровоцировала конфликт между нацменьшинами

В Николаеве завершили работы по созданию нашумевшей «Аллеи Дружбы», которая расположилась на улице Набережной в Центральном районе города. Данный проект, реализовывается по программе «Общественного бюджета». Целью этого проекта является содействие объединение национальных диаспор Николаева.

Об этом пишет интернет-журнал NikLife.

Теперь на территории между Ингульским мостом и надписью «Я люблю Николаев» появилась новая зона отдыха. Она включает в себя десять флагштоков, информационные таблички, а также пять лавочек и урны у смотровой площадки, которую огородили забором. В общем строительные работы обошлись городскому бюджету почти миллион гривен.

О старте строительных работ городские власти отчитались в конце ноября 2021 года, соответственно проект был выполнен практически в течении месяца. Торжественное открытие «Аллеи Дружбы» состоится уже в 2022 году, так как территорию необходимо привести в порядок и убрать остатки строительного мусора, но строительные работы уже завершены.

Примечательно, что «Аллея Дружбы» стала настоящим камнем раздора для национальных меньшинств в Николаеве. На десяти флагштоках должны были быть подняты иностранные флаги, но какие именно изначально не было утверждено, при том, что в городе проживает около 123 диаспор.

Как сообщали ранее сообщалось, автор этого проекта Денис Барашковский рассказал, что в техническом задании не указано, флаги чьих национальностей будут находиться на аллее. По его словам, такое решение должны принять представители диаспор, а он только «предоставляет площадку» для объединения национальностей.

При этом руководитель Николаевского городского совета национальных обществ Анар Ахундов заявил, что другие национальные организации, и он в том числе, рассматривает этот проект как «разжигание межнациональной розни». По его словам, остальным диаспорам не дают возможность реализовывать права и интересы, также он добавил, что готов обращаться в суд.

Дабы не развивать конфликт далее предположительно решили, что на аллеи возможно будут чередовать флаг Николаева и Украины. Кроме того, в день Независимости страны, диаспора которой проживает в Николаеве, будет подниматься флагшток. Также рассматривают варианты с установкой информационной пластины, где будет размещена одинаковая фраза языком разных национальностей.